Секси-космос! Как живет «нестандартная» самая желанная женщина на планете ГАЛЕРЕЯ
14 июня 2018 г., 11:45
Журнал Maxim, который на протяжении 18 лет составляет ежегодный рейтинг 100 самых желанных женщин в мире, в этом году первое место в своем списке присудил 25-летней американской модели и актрисе Кейт Аптон.
Эта блондинка с соблазнительными формами возглавила «горячую сотню», обойдя Кендалл и Кайли Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид, Меланию и Иванку Трамп. Смотрите фото из жизни красотки, с которой не сравнится никто!