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Секси-космос! Как живет «нестандартная» самая желанная женщина на планете ГАЛЕРЕЯ

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Журнал Maxim, который на протяжении 18 лет составляет ежегодный рейтинг 100 самых желанных женщин в мире, в этом году первое место в своем списке присудил 25-летней американской модели и актрисе Кейт Аптон.

Эта блондинка с соблазнительными формами возглавила «горячую сотню», обойдя Кендалл и Кайли Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид, Меланию и Иванку Трамп. Смотрите фото из жизни красотки, с которой не сравнится никто!

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