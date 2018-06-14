«Уже край». Ведущему «Званого ужина» нечем кормить семью

В конце мая он даже опубликовал пост в "Фейсбуке": "Помогите! Мне уже нечем платить за квартиру… Нечем платить за что бы то ни было. Я везде разослал и портфолио, и резюме. Позвонил и напомнил о себе всем, кому смог... Очень надеялся, но сейчас уже край".

За 11 лет работы в проекте "Званый ужин" многие полюбили харизматичного ведущего с рыжей бородой. Кулинарное шоу, выходившее на "Рен ТВ", закрыли в сентябре прошлого года.

— В начале лета 2017­-го весь состав передачи отправили в отпуск, обнадежив, что в сентябре начнутся съемки нового сезона, — поделился артист в интервью "Стархиту". — Я с женой и детьми поехал к родне на Украину, а, когда вернулся, мне сообщили, что проект закрыли. И вся команда разом осталась на улице. Мы были в шоке! Знай заранее, не тратил бы деньги на отпуск, а искал работу! Сначала не переживал, ведь у меня большой стаж на ТВ, красный диплом театрального вуза, профессионально веду праздники.