Неожиданно! Блондинка Пэрис Хилтон нашла себе новое применение Смотрите галерею!
14 июня 2018 г., 9:57
Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон совместно с брендом Boohoo выпустила новую линию одежды.
«Я всегда любила быть трендсеттером, создавая свой собственный стиль. Я вложила всю себя в эту коллекцию, и она полностью отражает меня», — рассказала актриса.
По словам главы Boohoo Кэрол Кейн, в линейке, представленной 70 вещами, воплощены все любимые Пэрис Хилтон тенденции начала 2000-х годов. Среди них оказались облегающие вечерние платья, летящие юбки-мини и пляжная одежда.