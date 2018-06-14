Леонид Якубович рассказал, как сбросил тридцать килограммов

72-летний Леонид Якубович рассказал о том, как однажды ему пришлось сесть на жесткую диету.

«У меня шеи не было, я своих колен не видел. И вот однажды я стоял утром перед зеркалом и вдруг сообразил: через три месяца мне с женой и дочкой ехать на море, а я — жирное нечто. Они — две красотки, которые будут меня стесняться», — приводит Starhit слова Якубовича.

Телеведущий стал ходить на тренировки по теннису вместе с дочкой Варварой. «Помню, пришел, сел на лавочку, вытер пот. Тут ко мне подошел тренер, предложил тоже попробовать. Я взял ракетку, четыре раза махнул – меня под руки отвели обратно к скамейке», – цитирует Леонида Якубовича сайт «Комсомольская правда».

ФОТО: Кадр из телепередачи