Говорухин без одного легкого уже не разговаривает

Журналисты издания «Московский комсомолец» выяснили, что Станислав Говорухин крайне слаб и не может разговаривать. Об этом сообщил репортерам близкий человек, с которым режиссера связывают годы работы, пишут сегодня Dni.

Он категорично опроверг информацию о том, что Говорухин впал в кому. «Не знаю, откуда взялись разговоры об этом. Просто от слабости Станислав Сергеевич впадает в бессознательное состояние, но иногда приходит в себя, открывает глаза, реагирует», – сообщил приближенный.

Однако прогнозы медиков далеко не радужные. «Вчера он уже не разговаривал, но мог еще пожать руку. Его состояние врачи оценивают как критическое, тяжелое. Никаких прогнозов никто не дает», – рассказал коллега Говорухина.

По его словам, к режиссеру мало кого пускают – он слаб. Впрочем, оговорился знакомый, Говорухин такой «уже давно». «Перед Новым годом Станиславу Сергеевичу удалили легкое. Еще полтора года назад Бокерия говорил ему: «Бросайте курить. Ничего хорошего с этим курением вас не ждет". Но Станислав Сергеевич никого не слушал», – нерадостно заключил информатор.