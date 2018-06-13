Как королева сияла! Кристина Шмигун-Вяхи пришла на торжественный прием с богатеньким мужем (ФОТО)
13 июня 2018 г., 19:52
Сегодня в резиденции посла Великобритании Терезы Баббер в Таллинне на Козе-теэ проходит ежегодное яркое событие для солидных гостей. В Эстонии отмечают 92-й день рождения королевы Елизаветы II.
Среди гостей - многие именитые, богатые и красивые люди. Фотографы заметили на празднике сияющую эстонскую лыжницу, двукратную олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Кристину Шмигун-Вяхи со своим обеспеченным супругом, занимающимся недвижимостью Кристьяном-Тхором Вяхи.
Смотрите яркую галерею!