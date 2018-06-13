ср, 13.06.2018
Лидер группы «СерьГа» в Таллинне: «Мужчина без дела - это, сука, страшно!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Как королева сияла! Кристина Шмигун-Вяхи пришла на торжественный прием с богатеньким мужем (ФОТО)

Как королева сияла! Кристина Шмигун-Вяхи пришла на торжественный прием с богатеньким мужем (ФОТО)

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Сегодня в резиденции посла Великобритании Терезы Баббер в Таллинне на Козе-теэ проходит ежегодное яркое событие для солидных гостей. В Эстонии отмечают 92-й день рождения королевы Елизаветы II.  

Среди гостей - многие именитые, богатые и красивые люди. Фотографы заметили на празднике сияющую эстонскую лыжницу, двукратную олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Кристину Шмигун-Вяхи со своим обеспеченным супругом, занимающимся недвижимостью Кристьяном-Тхором Вяхи.

Смотрите яркую галерею! 

 

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