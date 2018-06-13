ср, 13.06.2018
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Ольга Бузова потеряла голос

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Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот с видео

Сегодня преданные поклонники популярной исполнительницы Ольги Бузовой узнали шокирующую новость. Она не может говорить. 

В комментариях под одним из последних постов у Ольги Бузовой спросили о состоянии ее голоса: «Как голос? Восстановила?». Телезвезда ответила отрицательно. Это сильно обеспокоило ее поклонников. В течение последних суток Бузова жаловалась, что ей сложно разговаривать. Фанаты пожелали ей скорейшего выздоровления и посоветовали сбавить ритм. В субботу она была на премии «Муз-ТВ», а уже на следующий день открывала свой ресторан BUZfood, пишет 7d.org.ua.

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