Робби Уильямс посоветовал российским болельщикам молиться

"Молитесь о чуде, молитесь о чуде, как это делают английские болельщики. Именно этим буду заниматься и я, когда вернусь домой из России. После матча-открытия я поеду домой и займу самое лучшее, самое удобное место – на своем диване", – сказал певец. Он уверен, что это самый действенный способ.