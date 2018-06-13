Фото: вот в этой мини-гостинице в Нарве остановится Керсти Кальюлайд. Давайте почитаем отзывы!

Портал Limon.ee не понаслышке знает, что такое выбирать гостиницу в Нарве. Очень сложно найти качественное жилье по доступной цене. Гостинице Ellektra пользователи системы Booking.com ставят практически максимальный балл - 9.3 из 10 возможных. Ниже всего пользователи оценили качество Wi-Fi - на 8.9 из 10. Выше всего - персонал, на 9,6 из 10 баллов.

Номер люкс, в котором, скорее всего, и поселится Керсти Кальюлайд, стоит около 65 евро за сутки на двоих, а его площадь составляет порядка 35 квадратных метров.

Юлия из Эстонии пишет:

«Завтрак! Очень вкусный и плотный! Готовили прямо при нас. Напротив еще очень классное кафе с выгодными ценами, персонал отзывчивый, месторасположение удачное!»

Ольга из России:

«Отношение персонала на высшем уровне, при возникновении вопросов ответы приходят незамедлительно. Общение с гостями очень дружелюбное, работники очень гостеприимные. Закрытая парковка, от ворот которой выдается пульт. Тихо, такое чувство, что в гостинице больше никого нет. Соотношение цена/качество отличное».

Елена из России:

«Полотенца меняют каждый день. Завтраки всегда обильные и разнообразные. Очень нравится наличие в номере мини-кухни, которая дает возможность, при желании или необходимости, приготовить что-либо самому».

И вот как сам отель Elektra характеризует себя:

"До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Этот небольшой гостевой дом расположен в самом центре города Нарва. За дополнительную плату гости могут пользоваться сауной и гидромассажной ванной. На всей территории гостевого дома работает бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах гостевого дома Elektra можно готовить на мини-кухне с холодильником. В каждом номере в распоряжении гостей телевизор со спутниковыми каналами и собственная ванная комната с феном.

Завтрак можно заказать в номер.

Гостевой дом Elektra находится недалеко от границы с Россией и всего в 1,5 км от железнодорожного и автобусного вокзалов Нарвы. За несколько минут от гостевого дома можно дойти до замка Германа.

На прилегающей территории обустроена бесплатная частная парковка.

Это любимая часть города Нарва среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Парам особенно нравится расположение — они оценили проживание в этом районе для поездки вдвоем на 9,2.

Здесь лучшее соотношение цены и качества в Нарве! По сравнению с другими вариантами в этом городе, гости получают больше за те же деньги.

Мы говорим на вашем языке!»