Танки на месте, яркие и солидные гости тоже: в Таллинне роскошно отмечают день рождения Елизаветы II

У британских монархов есть давняя традиция — отмечать свой день рождения дважды. Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. В этом году ей исполнилось 92. На сегодня она считается старейшим британским монархом и самой пожилой руководительницей государства, пишет Elle.ru.

Но официально королева отмечает этот день летом, в назначаемую субботу июня. Каждый год дата второго праздника меняется. В этом году она выпала на 9 июня. У нас это событие обычно проходит позже, чем в соединенном королевстве, и, естественно, без участия королевы.

В чем причина необычной традиции? Не поверите, но знаменитая плохая британская погода.

На мероприятие в Таллинне прибывают яркие политики, журналисты, общественные деятели. На праздновании дня рождения Елизаветы II замечен также премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Известный русский журналист и телеведущий из Эстонии Андрей Титов тоже появился на этом важном событии.