ср, 13.06.2018
Лидер группы «СерьГа» в Таллинне: «Мужчина без дела - это, сука, страшно!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Танки на месте, яркие и солидные гости тоже: в Таллинне роскошно отмечают день рождения Елизаветы II

Танки на месте, яркие и солидные гости тоже: в Таллинне роскошно отмечают день рождения Елизаветы II

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В резиденции посла Великобритании Терезы Буббер в Таллинне на Козе-теэ проходит ежегодное яркое событие для солидных гостей. В Эстонии отмечают 92-й день рождения королевы Елизаветы II.  

У британских монархов есть давняя традиция — отмечать свой день рождения дважды. Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. В этом году ей исполнилось 92. На сегодня она считается старейшим британским монархом и самой пожилой руководительницей государства, пишет Elle.ru.

Но официально королева отмечает этот день летом, в назначаемую субботу июня. Каждый год дата второго праздника меняется. В этом году она выпала на 9 июня. У нас это событие обычно проходит позже, чем в соединенном королевстве, и, естественно, без участия королевы. 

В чем причина необычной традиции? Не поверите, но знаменитая плохая британская погода.

На мероприятие в Таллинне прибывают яркие политики, журналисты, общественные деятели. На праздновании дня рождения Елизаветы II замечен также премьер-министр Эстонии Юри Ратас. 

Известный русский журналист и телеведущий из Эстонии Андрей Титов тоже появился на этом важном событии. 

Смотрите яркую галерею с приема! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ