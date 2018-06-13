Танки на месте, яркие и солидные гости тоже: в Таллинне роскошно отмечают день рождения Елизаветы II

В резиденции посла Великобритании Терезы Буббер в Таллинне на Козе-теэ проходит ежегодное яркое событие для солидных гостей. В Эстонии отмечают 92-й день рождения королевы Елизаветы II.
У британских монархов есть давняя традиция — отмечать свой день рождения дважды. Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. В этом году ей исполнилось 92. На сегодня она считается старейшим британским монархом и самой пожилой руководительницей государства, пишет Elle.ru.
Но официально королева отмечает этот день летом, в назначаемую субботу июня. Каждый год дата второго праздника меняется. В этом году она выпала на 9 июня. У нас это событие обычно проходит позже, чем в соединенном королевстве, и, естественно, без участия королевы.
В чем причина необычной традиции? Не поверите, но знаменитая плохая британская погода.
На мероприятие в Таллинне прибывают яркие политики, журналисты, общественные деятели. На праздновании дня рождения Елизаветы II замечен также премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
Известный русский журналист и телеведущий из Эстонии Андрей Титов тоже появился на этом важном событии.
Смотрите яркую галерею с приема!