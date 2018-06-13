Редакторы телепрограммы, отчасти благодаря которой Шурыгина стала популярна (и появился мем «на донышке»), уже не раз пытались свести еe в одной студии с Семeновым. А тем временем молодых людей решили столкнуть лбами в фотостудии.

«Вы кого мне привели? Не-не-не. Я туда точно не пойду. Мне с ней не о чем разговаривать. Я не буду с ней разговаривать. Мне не о чем разговаривать с этим человеком», — отнекивался молодой человек.

Шурыгина тем временем взяла вещи и ушла на выход. По всей видимости, возвращаться она не собиралась. Диана, кстати, приехала на съeмки вместе с супругом Андреем Шляниным. Драки между молодыми людьми, кстати, не произошло.

Напомним, уроженка Ульяновска Диана Шурыгина стала известна после того, как в 2016 году обвинила своего знакомого Сергея Семёнова в изнасиловании. Общественность вела ожесточённые споры на тему того, было ли преступление на самом деле.

Молодого человека осудили на 8 лет за изнасилование. Позднее приговор обжаловали и снизили срок до трeх лет и трeх месяцев в колонии общего режима. В итоге он провeл в заключении год.