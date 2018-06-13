«Она легла на подушку и умерла»: Лидия Вележева винит себя в смерти сестры-двойняшки

Лидия Вележева одна из самых красивых и успешных актрис российского кино. В браке с Алексеем Гуськовым она счастлива тридцать лет, у пары взрослые сыновья. Старший наследник Владимир совсем недавно подарил знаменитой маме долгожданную внучку Стешу. Несмотря на все радости, самым большим горем для актрисы уже долгое время остается гибель сестры-двойняшки Ирины.

О потере близкого человека Вележева рассказала в эфире ток-шоу «Судьба человека». Она призналась, что родственница была полной противоположностью ей. Ирина в 16 лет вышла замуж, но брак оказался неудачным. Как призналась Лидия, вскоре сестра пристрастилась к алкоголю.

«Она ни в какой институт не поступила, она говорила: «Лид, я не сдам. Я не могу ничего с собой поделать». Мама ей всегда помогала, все приданное осталось у Иры. Дальнейшая судьба сложилась у нее печально, она стала увлекаться алкоголем. Нет, она не была, конечно, алкоголичкой, но у нее как-то у нее пропал интерес к жизни. Я много раз с ней разговаривала, она даже пряталась от меня. Я все анализировала, всегда была защитником, заступником для нее», – рассказала актриса.

Лидия призналась, что Ирина завидовала ей, но также и гордилась знаменитой сестрой. Однако она и стеснялась родства с актрисой, всем, кто замечал их схожесть, говорила, что они просто знакомые.

«Ира говорила мне: «Ты знаешь, я тебе завидую, ты себя нашла. А мне, наверное, по судьбе не суждено быть счастливой». Я ей ответила: «Ты что?! Нельзя так думать! Наша жизнь в наших руках!», – призналась актриса.

О смерти Ирины Лидии сообщил их отчим. Они жили в разных городах, актриса в Москве, а сестра в Киеве.

«Я помню даже этот день. Помню, приехала помыть машину на мойку. Отдала ее, села в кафе и раздался звонок от моего отчима, который был в командировке, он сказал: «Иры нет». Я слышала на том проводе, на той стороне, он говорил и плакал. У нее был потерян паспорт, она разошлась с первым мужем, потом вышла во второй раз замуж. Ее второй супруг… Его сбила машина, и она совсем просто… Потерялась окончательно. Ее забрали как бомжа», – поделилась Вележева.

Актриса срочно приехала в Киев, ей предстояло отыскать тело сестры и сообщить матери страшную новость. Лидия искала Ирину по моргам, в одном из них она нашла ее тело.

«Я не знала, куда ехать, в каком морге она находится. Но в итоге я нашла ее, мне пришлось быстро организовать похороны. Предстояло маме сказать, что Ира умерла. Завтра похороны в 10 утра…» – рассказала Вележева.

Актриса винит себя в смерти сестры до сих пор, женщины не стало в 43 года, она скончалась о сердечного приступа на съемной квартире. По словам Вележевой, она старалась помогать родственнице, тайком давала ей деньги, дарила качественные вещи, старалась во всем поддерживать Ирину.