Советы тем, кто мечтает: как становятся стюардессами?

Хорошее здоровье

Это то самое главное требование, которое объединяет авиакомпании всего мира. Естественно, никто не сдает экзамен врачу, по окончанию отбора и всех испытаний нужно пройти Врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК). Вы бы знали, сколько шуточек крутится вокруг этой ВЛЭК в летной сфере. Ходят разговоры, что на этой комиссии лишь пот на анализ сдавать не нужно. Именно этот пункт бракует и отправляет домой большинство мечтателей. Бывает и такое, когда после ВЛЭК от всей группы остается лишь 25% претендентов. Если желаете узнать подробнее про эту комиссию – ставьте палец вверх, пишет Zen.Yandex.ru.

Внешний вид

Я думаю, все понимают, почему этот критерий занимает второе место. Но многие удивятся тому, как это оценивается. Никто не измеряет округлости тела, это все делается исключительно на глаз. Но, несмотря на это, некие ограничения все же есть – стандарт размера одежды. В отечественных авиакомпаниях принято заказывать форму строго до 48 размера. А при отборе стюардесс-новичков выбор экзаменаторов падает на девушек с 42-46 размерами, но непосредственно сам размер вновь определяется именно на глаз.

Если вам удавалась увидеть на борту самолета бортпроводницу «в теле» и «в возрасте», то это вероятнее всего стюардессы "с большим именем", которые начали свою карьеру еще во времена СССР и являются старшими бортпроводниками или даже инструкторами. Но в компаниях за границей отбор более строгий в этом плане. К примеру, Корея. Стюардессы их авиакомпаний прямо тростиночки, не раз встречала их летные команды в аэропорту. Никаких конкурсов красоты при отборе не проводят, но внешность у претендентки должна быть приятной.

«Первое впечатление»

Третьим по важности пунктом является грамотная речь и конечно же самое главное оружие каждой бортпроводницы – обворожительная улыбка.

Возраст

В стюардессы берут с 18 лет. Но на днях слышала такую информацию о том, что сейчас берут только с 19 лет. В группу на первоначальное обучение можно попасть лишь тем, кому еще нет 30 лет.

Знание английского языка

Проверяется уровень знания иностранного языка в каждой компании по-разному. Чаще всего экзамен состоит из 2 этапов: собеседование на иностранном и тестирование на компьютере. Иногда бывает и просто одно собеседование. Крупные авиакомпании в случае большого набора данных специалистов могут принять любого соискателя вне зависимости от уровня знания языка. Просто после прохождения обучения, те из бортпроводников, кто плохо знает английский язык, будут работать на рейсах внутри страны, а те, кто имеют достаточный уровень, отправятся на международные рейсы.

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