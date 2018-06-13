ср, 13.06.2018
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  • Видео: пролежавший две недели на дне реки iPhone X заработал

Видео: пролежавший две недели на дне реки iPhone X заработал

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ФОТО: Jacob King/Mercury Press/Caters News Agency

Дисплей девайса был разбит, на корпусе остались множественные сколы, но после просушки он заработал, пишет Life.ru.

Житель Флориды обнаружил на дне реки iPhone X, который сохранил рабочие свойства. Когда он вернул его владельцу, тот сказал, что уронил аппарат в воду около пары недель назад, передаёт Cult of Mac.

Блогер Man + River ищет на речном дне всякие вещи и делает на них обзоры. По его словам, он часто находит в воде кольца, деньги, солнечные очки, но иногда попадаются и смартфоны. Например, в одном из последних заплывов он нашел на дне айфон с разбитым дисплеем. Мужчина разобрал и просушил девайс, а затем ему удалось запустить устройство.

Спустя некоторое время ютубер нашел хозяина iPhone X, который признался, что выронил его пару недель назад во время водной прогулки. Судя по всему, работоспособность девайса сохранилась из-за специальной смолы, которой изнутри пропитаны щели устройства. Отметим, что iPhone получили влагозащиту начиная с 2016 года, однако Apple до сих пор считает попадание влаги внутрь корпуса негарантийным случаем.

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