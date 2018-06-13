Видео: пролежавший две недели на дне реки iPhone X заработал

Житель Флориды обнаружил на дне реки iPhone X, который сохранил рабочие свойства. Когда он вернул его владельцу, тот сказал, что уронил аппарат в воду около пары недель назад, передаёт Cult of Mac.

Блогер Man + River ищет на речном дне всякие вещи и делает на них обзоры. По его словам, он часто находит в воде кольца, деньги, солнечные очки, но иногда попадаются и смартфоны. Например, в одном из последних заплывов он нашел на дне айфон с разбитым дисплеем. Мужчина разобрал и просушил девайс, а затем ему удалось запустить устройство.