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Ученые: чем чаще секс, тем вероятнее измена

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Секс. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Отныне частая и убойная половая жизнь — не повод думать, что женщина тебе не изменит, пишет Mport.ua.

Ученые из факультета психологии Университета штата Флорида повели исследование. Результаты опубликовали в «Журнале личности и социальной психологии». Лучше бы мы не читали эти результаты. 

Американцы следили за семейной жизнью 233 молодых супружеских пар. Респондентов постоянно опрашивали, просили проходить тесты, в которых фиксировали всё до мелочей. Например: 

  • настроение подопытных;
  • детали их сексуальной жизни;
  • наличие или отсутствие в паре измен;
  • даже смену статуса о личной жизни в социальных сетях.

Результат: у пар, описывавших интимную жизнь словами «отлично», «шикарно», «ого-го!» и так далее, измены случались чаще, нежели у пар, скромно называвшие их секс «нормальным».

В чем причина?

Ученые полагают, связь измены заключается в темпераменте человека, а еще в его сексуальных предпочтениях и легкомысленному отношению к сексу.

«Если в браке партнеры постоянно пробуют что-то новое, тем самым качественно улучшая свою интимную жизнь, их не пугает мысль о близости с кем-то еще», — комментируют авторы исследования. 

А вот те, кто в будуаре ведет себя скромно, а не демонстрирует чудеса аэробики да акробатики, — все они если и изменяют, то на порядок реже. По крайней мере так считают ученые из факультета психологии Университета штата Флорида. 

Вывод

Не спеши каждый раз доводить даму до одного из видов женского оргазма.

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