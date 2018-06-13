Ученые: чем чаще секс, тем вероятнее измена

Ученые из факультета психологии Университета штата Флорида повели исследование. Результаты опубликовали в «Журнале личности и социальной психологии». Лучше бы мы не читали эти результаты.

Американцы следили за семейной жизнью 233 молодых супружеских пар. Респондентов постоянно опрашивали, просили проходить тесты, в которых фиксировали всё до мелочей. Например:

настроение подопытных;

детали их сексуальной жизни;

наличие или отсутствие в паре измен;

даже смену статуса о личной жизни в социальных сетях.

Результат: у пар, описывавших интимную жизнь словами «отлично», «шикарно», «ого-го!» и так далее, измены случались чаще, нежели у пар, скромно называвшие их секс «нормальным».

В чем причина?

Ученые полагают, связь измены заключается в темпераменте человека, а еще в его сексуальных предпочтениях и легкомысленному отношению к сексу.

«Если в браке партнеры постоянно пробуют что-то новое, тем самым качественно улучшая свою интимную жизнь, их не пугает мысль о близости с кем-то еще», — комментируют авторы исследования.

А вот те, кто в будуаре ведет себя скромно, а не демонстрирует чудеса аэробики да акробатики, — все они если и изменяют, то на порядок реже. По крайней мере так считают ученые из факультета психологии Университета штата Флорида.

Вывод