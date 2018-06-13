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Черешня и вишня: кому нельзя есть эти вкусные ягоды

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Черешня

ФОТО: Scanpix

Вишня и черешня – растения одного вида, поэтому их плоды имеют много общего. Часто задают вопрос: "Какая из этих ягод более полезна для здоровья?". Диетолог Светлана Фус дала подробный ответ.

Обе ягоди содержат в себе много ценных нутриентов. Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара – в два раза меньше чем в черешне. И вишня, и черешня – это низкокалорийные продукты. В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность 50-62 ккал. Хотя вишня чемпион по низким показателем гликемического индекса среди фруктов.

Плоды вишни, особенно терпкие сорта, содержащие мелатонин – гормон, который нормализует работу эндокринной системы, поддерживает холестерин в пределах нормы, оказывает антидепрессивное действие, улучшает сон.

Кому противопоказана вишня

  1. Людям с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта в период обострения.
  2. При язве или гастрите с повышенной кислотностью;
  3. Употребление вишни может стать причиной повреждения зубной эмали. Поэтому после еды лучше прополоскать ротовую полость.
  4. При аллергической реакции на вишню или черешню следует отказаться от ее употребления.

Чем полезна черешня

Свежая черешня рекомендована людям с железодефицитной анемией, 100 г плодов содержит 10% суточной нормы железа. Также нужно есть черешню тем, кто страдает дерматологическими заболеваниями. А косметические средства (маски) на основе черешни помогают справиться с угрями, подростковыми прыщами. В тоже время этот черешню не рекомендуют есть в больших количествах людям, склонным к полноте и больным сахарным диабетом за повышенного содержания глюкозы и фруктозы. Также не стоит ею злоупотреблять людям, у которых есть склонность к диарее и повышенного газообразования в кишечнике.

Кроме этого, диетолог Светлана Фус дала несколько советов: "Рекомендуемая норма фруктов 300 граммов в день. Ешьте с удовольствием эти замечательные ягоды! Сезон короткий – до конца июня. Не забывайте заготавливать их на зиму. Вы помните, что лучше всего их заморозить".

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