Черешня и вишня: кому нельзя есть эти вкусные ягоды

Вишня и черешня – растения одного вида, поэтому их плоды имеют много общего. Часто задают вопрос: "Какая из этих ягод более полезна для здоровья?". Диетолог Светлана Фус дала подробный ответ.
Обе ягоди содержат в себе много ценных нутриентов. Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара – в два раза меньше чем в черешне. И вишня, и черешня – это низкокалорийные продукты. В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность 50-62 ккал. Хотя вишня чемпион по низким показателем гликемического индекса среди фруктов.
Плоды вишни, особенно терпкие сорта, содержащие мелатонин – гормон, который нормализует работу эндокринной системы, поддерживает холестерин в пределах нормы, оказывает антидепрессивное действие, улучшает сон.
Кому противопоказана вишня
- Людям с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта в период обострения.
- При язве или гастрите с повышенной кислотностью;
- Употребление вишни может стать причиной повреждения зубной эмали. Поэтому после еды лучше прополоскать ротовую полость.
- При аллергической реакции на вишню или черешню следует отказаться от ее употребления.
Чем полезна черешня
Свежая черешня рекомендована людям с железодефицитной анемией, 100 г плодов содержит 10% суточной нормы железа. Также нужно есть черешню тем, кто страдает дерматологическими заболеваниями. А косметические средства (маски) на основе черешни помогают справиться с угрями, подростковыми прыщами. В тоже время этот черешню не рекомендуют есть в больших количествах людям, склонным к полноте и больным сахарным диабетом за повышенного содержания глюкозы и фруктозы. Также не стоит ею злоупотреблять людям, у которых есть склонность к диарее и повышенного газообразования в кишечнике.
Кроме этого, диетолог Светлана Фус дала несколько советов: "Рекомендуемая норма фруктов 300 граммов в день. Ешьте с удовольствием эти замечательные ягоды! Сезон короткий – до конца июня. Не забывайте заготавливать их на зиму. Вы помните, что лучше всего их заморозить".