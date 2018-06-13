ср, 13.06.2018
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  • Смотри: эстонец фотографировал свою обнаженную семью в сауне, он и подумать не мог, чем это закончится!

Смотри: эстонец фотографировал свою обнаженную семью в сауне, он и подумать не мог, чем это закончится!

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Откровенный снимок своих родных женщин в сауне прославил этого мужчину на всю страну. 

Эстонская информационно-развлекательная программа «Suvereporter» принимала для фотоконкурса снимки, сделанные в бане. И эта семья решила проявить оригинальность, тем самым собрав много голосов зрителей. Они, как и некоторые другие участники, дошли до финала. Фортуна оказалась на стороне этих девчат и их мужа.

С победительницей Марет Соон связались в прямом эфире, ее радости не было предела. Женщина рассказала, что это муж подглядывал за ними в бане, а потом сделал этот снимок для конкурса. И теперь эта семья из Вырумаа получает самую настоящую передвижную сауну, в которой в начале июня уже успели побывать и сотрудники портала Limon.ee. 

Смотрите видео! 

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