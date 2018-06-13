Режиссер Станислав Говорухин находится в критическом состоянии

О смерти известного режиссера сегодня днем сообщил ряд российских СМИ, также телеграмм-канал «Говорит Москва». Официального подтверждения пока нет. Телеканал НТВ со ссылкой на источник сообщает, что Станислав Говорухин находится в тяжелом состоянии в больнице, подробности произошедшего пока неизвестны.

На связь с журналистами вышла помощница Станислава Говорухина. Она опровергла данные о смерти режиссера. «Он жив. Больше ничего не комментируем», — сказала помощница режиссера в комментарии порталу Life.

Пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо официально заявила, что режиссер жив, сведения о его кончине, распространенные некоторыми телеграм-каналами, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

«Он жив», — сказала Шоппо ТАСС в среду.

Ранее сообщалось, что 82-летний Станислав Сергеевич плохо себя чувствовал на кинофестивале «Кинотавр», прошедшем в Сочи.

Станислав Говорухин — депутат Госдумы с 1993 года, с 2011-го возглавляет думский комитет по культуре (он также руководил им с 1996-го по 2000 год). Он снял фильмы «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта» и «Ворошиловский стрелок», а также сериал «Место встречи изменить нельзя».

Напомним, что в октябре 2011 года в Москве скончался кинорежиссер Сергей Говорухин, сын Станислава Говорухина – он был госпитализирован с инсультом, перенес кровоизлияние в мозг, несколько дней находился в коме