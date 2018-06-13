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Режиссер Станислав Говорухин находится в критическом состоянии Новость дополняется!

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ФОТО: Vladimir Fedorenko / Sputnik

Как сообщил НТВ источник, Говорухин якобы находится в тяжелом состоянии. Другие источники сообщают даже о смерти режиссера, но и эта информация официально не подтверждена.

О смерти известного режиссера сегодня днем сообщил ряд российских СМИ, также телеграмм-канал «Говорит Москва». Официального подтверждения пока нет. Телеканал НТВ со ссылкой на источник сообщает, что Станислав Говорухин находится в тяжелом состоянии в больнице, подробности произошедшего пока неизвестны. 

На связь с журналистами вышла помощница Станислава Говорухина. Она опровергла данные о смерти режиссера. «Он жив. Больше ничего не комментируем», — сказала помощница режиссера в комментарии порталу Life.

Пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо официально заявила, что режиссер жив, сведения о его кончине, распространенные некоторыми телеграм-каналами, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

«Он жив», — сказала Шоппо ТАСС в среду.

Ранее сообщалось, что 82-летний Станислав Сергеевич плохо себя чувствовал на кинофестивале «Кинотавр», прошедшем в Сочи. 

Станислав Говорухин — депутат Госдумы с 1993 года, с 2011-го возглавляет думский комитет по культуре (он также руководил им с 1996-го по 2000 год). Он снял фильмы «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта» и «Ворошиловский стрелок», а также сериал «Место встречи изменить нельзя».

Напомним, что в октябре 2011 года в Москве скончался кинорежиссер Сергей Говорухин, сын Станислава Говорухина – он был госпитализирован с инсультом, перенес кровоизлияние в мозг, несколько дней находился в коме 

Кроме этого, Станислав Говорухин около пяти лет назад снимал в Эстонии фильм «Конец прекрасной эпохи», в связи с чем он раздавал интервью и активно общался с прессой. 

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