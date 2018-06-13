Как разные знаки Зодиака ведут себя в постели

1. Овен (21 марта — 19 апреля)

Представители этого знака Зодиака относятся к секcу, как к спортивному соревнованию. Овны по своей натуре в принципе любят соревноваться и доказывать, что они лучшие. Ставки возрастают, когда Овен понимает, что у его партнера уже есть определенный сексуальный опыт. Он ставит перед собой задачу стать самым лучшим любовником своей второй половинки и делает для этого всё возможное.

2. Телец (20 апреля — 21 мая)

Представители этого знака Зодиака относятся к секcу серьезно и предпочитают сразу же переходить к делу. Тельцам не нравятся сюрпризы и поэтому они стараются придерживаться своей определенной рутины.

3. Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы отличаются повышенным интересом ко всему новому, когда дело касается секcа. Они никогда не ограничиваются одной спальней и любят пробовать это в новых местах. Если вы встречаетесь с Близнецами, то ваша сексуальная жизнь никогда не будет скучной.

4. Рак (22 июня — 22 июля)

Раки являются очень эмоциональными любовниками. Им может быть сложно возбудиться, если они не будут чувствовать эмоциональную связь со своим партнером. Представители этого знака Зодиака стремятся быть только с теми людьми, которых любят и о которых по-настоящему заботятся. Сексуальная жизнь для них не исключение. В спальне Раки относятся к своему партнеру со всей любовью и нежностью.

5. Лев (23 июля — 22 августа)

Львам нужно, чтобы всё внимание было обращено на них. Они хотят постоянно слышать от своего партнера комплименты и слова восхищения. Львам нужны постоянные доказательства того, что они великолепны в постели.

6. Дева (23 августа — 22 сентября)

Для Дев секc — не только физическое проявление чувств, но и также эмоциональное. Представителям этого знака Зодиака нужно чувствовать близость со своим партнером. Они не любят торопиться и предпочитают взять контроль над ситуацией в свои руки, а также не приветствуют сюрпризы.

7. Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам, точно также, как и Ракам, нужна эмоциональная связь. Им нужно хорошо узнать человека прежде чем ложиться с ним в постель. Весам нужна гармония и взаимопонимание. Им кажется, что именно благодаря этому можно получить самый приятный опыт.

8. Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Скорпионам свойственно держать все чувства и эмоции в себе и поэтому они не любят открываться окружающим. Когда дело доходит до секcа, Скорпионы дают выход всем накопившимся эмоциям, с которыми у них не всегда получается справиться.

9. Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Когда дело касается секcа, Стрельцы являются полными противоположностями Дев. У представителей этого знака нет какой-то определенной рутины и они терпеть не могут, когда всё становиться слишком предсказуемо. Стрельцы любят эксперименты и всегда готовы попробовать новые позы.

10. Козерог (22 декабря — 20 января)

Козероги могут похвастаться невероятной выносливостью не только в повседневной жизни, но и в постели. Они любят долго и могут также осилить несколько раундов за одну ночь. Это может быть как хорошим качеством, так и плохим — всё зависит от партнера Козерога.

11. Водолей (21 января — 18 февраля)

Водолеи далеко не самые эмоциональные любовники. Во время занятий любовью, в большинстве случаев, представители этого знака Зодиака крайне редко чувствуют эту любовь. Для них секc — только физическое удовольствие. Иногда Водолеи даже согласны попробовать это втроем, чтобы добавить немного остроты в свою сексуальную жизнь.

12. Рыбы (19 февраля — 20 марта)