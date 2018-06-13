Каких руководителей никто не любит: три типа начальников

В Таллинне пройдет ярмарка «Волонтерская работа: расширяя границы». ФОТО: Scanpix

Любить начальника никто не должен. Но вот уважать его, важно. А еще важнее, чтобы он вас не раздражал своими словами и действиями.

Если уж вы не выдержали натиска и решили уйти с компании c несносным начальником, читайте, как правильно сказать начальнику, что вы увольняетесь: четыре совета.

Work.ua рассказывает, какие шефы раздражают подчиненных и как изменить ситуацию.

Я начальник, ты - дурак

Теоретически повышение в должности, назначение на руководящий пост как бы намекает, что вы проявили себя лучше других и отличаетесь некими выдающимися способностями. Но практически это вовсе не значит, что все остальные глупы и не так сообразительны.

Хороший начальник — не тот, кто больше всех знает, а тот, кто умеет собрать чужие знания и направить их на общее дело. Он не пытается быть впереди планеты всей, а с мудростью уступает коллегам. Он выслушивает мнения и только потом делает выводы. Работать под руководством такого босса — одно удовольствие.

А вот выскочек и всезнаек, особенно на руководящих должностях, не любит никто. Если вы сами знаете, что и как делать, тогда зачем вам целая команда специалистов?

Я не трус, но я боюсь

Противоположность первому типу. Этот герой, наоборот, только и ждет возможности спрятаться за чужую спину. Собственной ответственности он не признает, поэтому всегда ищет, кто виноват, а кто прав. И если что-то пошло не так, он непременно найдет повинного.

К тому же, он никогда не решается на что-нибудь новое, боится любых последствий и предпочитает просто "ехать по накатанной", авось обойдется. Тем, кто жаждет развития, инновационных решений и динамичного согласования планов, с таким шефом будет ой, как сложно сработаться.

Победитель по жизни

Многим в жизни приходилось сталкиваться с шефом, который всегда признавал только личные победы. Даже если над задачей работали 50 человек, все лавры он примет на свой счет. Любая победа, любой успех — это, уж конечно, его заслуга. Это именно он создал такие условия работы, которые вас вдохновили, это он собрал команду победителей, это он продумал все до мелочей, и результат тоже его. Он никогда не оценит работу отдельных игроков команды, не признает чужих заслуг и вообще даже не заметит, что кроме него, трудятся еще и другие люди.