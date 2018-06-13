ср, 13.06.2018
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  • Фотография этого кота будет следить за вами, куда бы вы ни пошли. Да, прямо как в «Гарри Поттере»

Фотография этого кота будет следить за вами, куда бы вы ни пошли. Да, прямо как в «Гарри Поттере»

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Эд Ширан с котом.

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

Потерявшийся кот превратился в довольно криповую иллюзию после того, как хозяева повесили на улице объявление о его пропаже. Фотография кота начала в прямом смысле слова следить за прохожими, поворачивая голову им вслед. И хотя эта иллюзия довольно известна, все равно становится не по себе, пишет Medialeaks

Глядя на изображение этого пропавшего кота, начинаешь думать, что он не просто так исчез, а как минимум сбежал из Азкабана. Фотография беглеца «ожила» словно в «Гарри Поттере» и начала следить за прохожими.

В отличие от знаменитых картин, на которых люди с портретов всегда смотрят на зрителя, крипокот действительно словно поворачивает за вами голову, в какую бы сторону вы ни пошли.

Как пишет Mashable, несмотря на жутковатый эффект, эта оптическая иллюзия давно известна. Ее применяют, например, в аттракционах вроде «домов с приведениями». Этот эффект называется convex illusion. Вот, например, следящий за всеми Эйнштейн.

На Reddit, где впервые было опубликовано видео, тоже в курсе этого оптического обмана.

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