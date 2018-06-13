Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из Омска

Педагоги из разных регионов России устроили акцию в поддержку уволенной из-за фото в купальнике учительницы из Омска. Необычный флешмоб стартовал в социальной сети "Инстаграм" под тегом #УчителяТожеЛюди.

— Поддерживаю акцию #учителятожелюди. Учительницу уволили за фото в купальнике. Безобразие! — возмутилась bertha_khan.

A post shared by bertha (@bertha_khan) on Jun 11, 2018 at 10:47pm PDT

Ещё один педагог Тамара Дубинец поддержала коллегу из Омска, опубликовав фото в бикини с Мальдив.

A post shared by Дубинец Тамара (@tomadubi) on Jun 11, 2018 at 12:59am PDT

— В России начался флешмоб в поддержку учительницы из Омска, уволенной за фото в купальнике. Педагоги всей страны выкладывают свои снимки в купальниках под девизом "Учителя тоже люди". Вообще, идея-то была моя. Присоединяюсь. Давайте со мной! — призвала Ольга Ермоленко.

A post shared by Ольга Ермоленко (@yaloermolenko) on Jun 11, 2018 at 9:24pm PDT

Фитнес-тренер Юлия Барсукова также присоединилась к акции и поделилась в Сети фотографией с отпуска в спортивном топе.

A post shared by Юлия Барсукова (@juliatmb) on May 29, 2018 at 11:03am PDT