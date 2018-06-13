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Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из Омска

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Некоторые преподаватели опубликовали фотографии из других стран, потому что сейчас они в отпусках.

Педагоги из разных регионов России устроили акцию в поддержку уволенной из-за фото в купальнике учительницы из Омска. Необычный флешмоб стартовал в социальной сети "Инстаграм" под тегом #УчителяТожеЛюди.

— Поддерживаю акцию #учителятожелюди. Учительницу уволили за фото в купальнике. Безобразие! — возмутилась bertha_khan.

 

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Ещё один педагог Тамара Дубинец поддержала коллегу из Омска, опубликовав фото в бикини с Мальдив.

— В России начался флешмоб в поддержку учительницы из Омска, уволенной за фото в купальнике. Педагоги всей страны выкладывают свои снимки в купальниках под девизом "Учителя тоже люди". Вообще, идея-то была моя. Присоединяюсь. Давайте со мной! — призвала Ольга Ермоленко.

Фитнес-тренер Юлия Барсукова также присоединилась к акции и поделилась в Сети фотографией с отпуска в спортивном топе.

В Омске 26-летнюю учительницу уволили после того, как в Интернете были опубликованы её снимки в купальнике. Как выяснилось, в свободное от основной работы время Попова проходила обучение в модельной школе и снималась для рекламы магазина одежды plus-size. Позже учительнице предложили вернуться на работу, а она в ответ пообещала подумать.

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