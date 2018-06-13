Звезду «Зачарованных» могут посадить на десять лет за наркотики

Британская актриса, звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн может сесть в тюрьму на десять лет за хранение наркотиков. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter .

Наркотики у Роуз Макгоуэн обнаружили в вашингтонском международном аэропорту в кошельке, оставленном актрисой в салоне самолета. По словам Макгоуэн, кокаин ей подкинули. Она обвинила в этом людей Вайнштейна, против которого ранее сама выступила с обвинениями в домогательствах и изнасиловании, о чем в подробностях рассказала.