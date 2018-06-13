ср, 13.06.2018
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Звезду «Зачарованных» могут посадить на десять лет за наркотики

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ФОТО: Rights Managed / SPELLING TELEVISION / Ronald Gr

Суд штата Вирджиния счел представленные обвинением свидетельства достаточными для проведения процесса.

Британская актриса, звезда сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн может сесть в тюрьму на десять лет за хранение наркотиков. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что большое жюри суда штата Вирджиния сочло представленные обвинением свидетельства достаточными для проведения процесса над Макгоуэн по обвинению в хранении наркотиков.

ФОТО: DBVAN / Loudoun County Sheriff/MEGA/Scanpix

Наркотики у Роуз Макгоуэн обнаружили в вашингтонском международном аэропорту в кошельке, оставленном актрисой в салоне самолета. По словам Макгоуэн, кокаин ей подкинули. Она обвинила в этом людей Вайнштейна, против которого ранее сама выступила с обвинениями в домогательствах и изнасиловании, о чем в подробностях рассказала.

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