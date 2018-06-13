«Главный пассажир жив». Хакеры поглумились над авиакатастрофой на Синае

Злоумышленники взломали страницу одной из жертв крушения и написали, что 10-месячная девочка, которая была на борту, жива. Так они сделали отсылку к "убийству" Аркадия Бабченко, пишет Лайф.
На странице матери "главного пассажира" неизвестные разместили запись о том, что девочка жива. Хакеры сделали отсылку к "смерти" российского журналиста Аркадия Бабченко, покушение на которого в итоге оказалось постановочной операцией украинских спецслужб.
В пресс-службе соцсети "ВКонтакте" сообщили, что данная запись уже удалена. Кроме того, была повышена приватность страницы Татьяны.
— Контент, который был размещён при жизни владелицы страницы, полностью сохранен — основная информация в профиле стала доступна только для друзей. Кроме того, по просьбе родственников страница может быть удалена, — добавили в пресс-службе соцсети.
Напомним, "главным пассажиром" СМИ назвали 10-месячную Дарину Громову, которая погибла при крушении самолета Airbus 321. Дело в том, что незадолго до авиакатастрофы мать девочки Татьяна опубликовала фото дочери из аэропорта. На снимке ребёнок смотрит на самолёты и подписала фото: "Главный пассажир". Женщина летела в Петербург в том же лайнере, что ее муж и дочь.
На борту самолёта, который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург и рухнул на Синайском полуострове, было 224 человека. При крушении не выжил никто.