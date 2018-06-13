«Главный пассажир жив». Хакеры поглумились над авиакатастрофой на Синае

На странице матери "главного пассажира" неизвестные разместили запись о том, что девочка жива. Хакеры сделали отсылку к "смерти" российского журналиста Аркадия Бабченко, покушение на которого в итоге оказалось постановочной операцией украинских спецслужб.

ФОТО: Скриншот.

В пресс-службе соцсети "ВКонтакте" сообщили, что данная запись уже удалена. Кроме того, была повышена приватность страницы Татьяны.

— Контент, который был размещён при жизни владел​и​ц​ы​ страницы, полностью сохранен — основная информация в профиле стала доступна только для друзей. Кроме того, по просьбе родственников страница может быть удалена, — добавили в пресс-службе соцсети.

Напомним, "главным пассажиром" СМИ назвали 10-месячную Дарину Громову, которая погибла при крушении самолета Airbus 321. Дело в том, что незадолго до авиакатастрофы мать девочки Татьяна опубликовала фото дочери из аэропорта. На снимке ребёнок смотрит на самолёты и подписала фото: "Главный пассажир". Женщина летела в Петербург в том же лайнере, что ее муж и дочь.