ср, 13.06.2018
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«Главный пассажир жив». Хакеры поглумились над авиакатастрофой на Синае

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Дарина Громова. Фото из социальных сетей.

ФОТО: vk.com

Злоумышленники взломали страницу одной из жертв крушения и написали, что 10-месячная девочка, которая была на борту, жива. Так они сделали отсылку к "убийству" Аркадия Бабченко, пишет Лайф.

На странице матери "главного пассажира" неизвестные разместили запись о том, что девочка жива. Хакеры сделали отсылку к "смерти" российского журналиста Аркадия Бабченко, покушение на которого в итоге оказалось постановочной операцией украинских спецслужб.

ФОТО: Скриншот.

В пресс-службе соцсети "ВКонтакте" сообщили, что данная запись уже удалена. Кроме того, была повышена приватность страницы Татьяны.

— Контент, который был размещён при жизни владел​и​ц​ы​ страницы, полностью сохранен — основная информация в профиле стала доступна только для друзей. Кроме того, по просьбе родственников страница может быть удалена, — добавили в пресс-службе соцсети.

Напомним, "главным пассажиром" СМИ назвали 10-месячную Дарину Громову, которая погибла при крушении самолета Airbus 321. Дело в том, что незадолго до авиакатастрофы мать девочки Татьяна опубликовала фото дочери из аэропорта. На снимке ребёнок смотрит на самолёты и подписала фото: "Главный пассажир". Женщина летела в Петербург в том же лайнере, что ее муж и дочь.

На борту самолёта, который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург и рухнул на Синайском полуострове, было 224 человека. При крушении не выжил никто.

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