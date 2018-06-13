ср, 13.06.2018
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Девочка! 42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике

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Елена Захарова

ФОТО: Scanpix

Актриса Елена Захарова опубликовала на своей странице в Instagram серию из двух снимков с пляжа. И если на первом фигуру 42-летней красавицы прикрывает развернутая газета, то на втором рассмотреть ее можно во всех подробностях, передает Дни.ру.

Всего через полгода после родов актриса Елена Захарова может позволить себе фотографироваться на пляже в Сочи в одном лишь бикини. Доказательством этому служат фотографии ,которые она сама разместила на своей странице в Instagram.

На первом кадре актриса сидит на морском берегу, раскрыв перед собой брошюру фестиваля "Кинотавр".Однако уже на втором снимке рассмотреть ее фигуру можно во всех подробностях – лежащую в купальнике Елену Захарову сняли в полный рост.

Подписчики обратили внимание на то, что с момента родов прошло всего полгода. Они уверены, что у актрисы есть какой-то секрет, позволяющий быстро приводить свое тело в форму.

Напомним, 42-летняя Елена Захарова родила дочь 8 декабря 2017 года. Долгое время она держала свою беременность в тайне и раскрылась только тогда, когда прятать округлившийся живот было уже невозможно. Всего спустя два месяца после родов актриса вернулась на сцену. Тогда многие отметили, как быстро она смогла восстановиться.

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