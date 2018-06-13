ср, 13.06.2018
Галерея: смотри, какой подарок на день рождения преподнесли порталу Limon.ee коллеги! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Как две капли, только разного размера: у Меган Маркл появился двойник plus size

Как две капли, только разного размера: у Меган Маркл появился двойник plus size Смотрите фото!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

После того как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и получила статус герцогини Сассекской, интерес к ее персоне еще больше возрос. А не так давно была обнаружена пышнотелая копия экс-актрисы.

Пока в СМИ обсуждали, как Меган Маркл нарушила королевский протокол, стало известно, что у супруги принца Гарри есть двойник. Причем это модель plus size.

Эрика Лорен и Меган Маркл выглядят как две капли: у них похожие форма носа и губ и почти идентичный овал лица. Единственное, что отличает девушек, - фигура.

Впрочем, это не влияет на их удивительное сходство.

Как рассказала сама модель, ее уже сравнивали со звездой «Форс-мажоров», но тогда это были ее друзья. Теперь же - в силу невероятной известности Меган - их сходство привлекло больше внимания. А вы как считаете - похожи Меган и Эрика?

Читать также

Актуально

НАВЕРХ