Как две капли, только разного размера: у Меган Маркл появился двойник plus size

Пока в СМИ обсуждали, как Меган Маркл нарушила королевский протокол, стало известно, что у супруги принца Гарри есть двойник. Причем это модель plus size.

Эрика Лорен и Меган Маркл выглядят как две капли: у них похожие форма носа и губ и почти идентичный овал лица. Единственное, что отличает девушек, - фигура.

Впрочем, это не влияет на их удивительное сходство.

Как рассказала сама модель, ее уже сравнивали со звездой «Форс-мажоров», но тогда это были ее друзья. Теперь же - в силу невероятной известности Меган - их сходство привлекло больше внимания. А вы как считаете - похожи Меган и Эрика?

A post shared by Erica Lauren M (@theericalauren) on May 19, 2018 at 5:36pm PDT