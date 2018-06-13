Как две капли, только разного размера: у Меган Маркл появился двойник plus size

После того как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и получила статус герцогини Сассекской, интерес к ее персоне еще больше возрос. А не так давно была обнаружена пышнотелая копия экс-актрисы.
Пока в СМИ обсуждали, как Меган Маркл нарушила королевский протокол, стало известно, что у супруги принца Гарри есть двойник. Причем это модель plus size.
Эрика Лорен и Меган Маркл выглядят как две капли: у них похожие форма носа и губ и почти идентичный овал лица. Единственное, что отличает девушек, - фигура.
Впрочем, это не влияет на их удивительное сходство.
Как рассказала сама модель, ее уже сравнивали со звездой «Форс-мажоров», но тогда это были ее друзья. Теперь же - в силу невероятной известности Меган - их сходство привлекло больше внимания. А вы как считаете - похожи Меган и Эрика?