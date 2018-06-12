Фото: у Аллы Пугачевой нашелся звездный двойник

Женщина сперва сама заметила сходство, а затем попросила подписчиков в Instagram ответить на вопрос: действительно ли ее подозрения оправданы. Поклонники Жанны подтвердили, что сходство действительно есть и оно очень большое, пишет TopNews .

«Прошлый мой пост вызвал бурю комментариев о моем сходстве на фотографии с Аллой Борисовной Пугачевой. И вы абсолютно правы! Я люблю юмориста и Алла Борисовна любит юмориста. Правда, я люблю старого,а она молодого. Я выгляжу на 40 лет и Алла Борисовна выглядит на 40. Правда, мне 20, а Алле Борисовне 69. Меня очень любит моя мама и Аллу Борисовну любит моя мама. Я - «женщина, которая поет» и Алла Борисовна - «женщина, которая поет». Правда, я пою в душе, а Алла Борисовна на сцене. Я видела живьем Филиппа Киркорова, и Алла Борисовна видела. Правда, я видела на сцене, а Алла Борисовна в душе», - подписала снимок Жанна Левина.