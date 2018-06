Фото: у Аллы Пугачевой нашелся звездный двойник

Прошлый мой пост вызвал бурю комментариев о моем сходстве на фотографии с Аллой Борисовной Пугачевой. И вы абсолютно правы! Я люблю юмориста и Алла Борисовна любит юмориста.Правда, я люблю старого,а она молодого. Я выгляжу на 40 лет и Алла Борисовна выглядит на 40. Правда, мне 20,а Алле Борисовне 69. Меня очень любит моя мама и Аллу Борисовну любит моя мама. Я -«женщина, которая поет» и Алла Борисовна -«женщина, которая поет». Правда, я пою в душе ,а Алла Борисовна на сцене. Я видела живьем Филиппа Киркорова, и Алла Борисовна видела.Правда, я видела на сцене, а Алла Борисовна в душе.

