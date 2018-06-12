Остерегайтесь их! Пять самых злопамятных знаков Зодиака

Самые мстительные знаки Зодиака могут быть крайне добрыми в отношении людей, которые их не обижали. Понять, что за человек стоит перед вами, очень сложно, но если вы узнаете его знак Зодиака, то некоторые вопросы обретут ответы автоматически. Не будьте слишком категоричными, потому что не всегда люди в пределах одного знака ведут себя идентично. Тут есть множество различных аспектов, которые нельзя не учитывать: воспитание, условия жизни, пол, текущее настроение.

Чем опасна месть

Энергетически месть — это огромная проблема для человека, который обладает такой чертой характера. Сдерживать себя очень сложно, когда есть соблазн отплатить обидчику той же монетой. Некоторым это практически никогда не удается. А большинство помнят обиды, и эта память их изводит, пожирает изнутри.

Важно уметь абстрагироваться от этого. Негативные воспоминания уничтожают силу нашего биополя. Никто не может предсказать, чем конкретно это чревато, но во многих случаях чрезмерно мстительные люди часто болеют, испытывают недостаток удачи, имеют угнетенное настроение.

Рейтинг самых мстительных знаков Зодиака

Пятое место — Близнецы. Близнецы входя в пятерку самых мстительных знаков, потому что не оставляют без внимания негатив, исходящий даже от близких людей. Им хочется показать, что их самолюбие задели, поэтому они пускают слухи о людях, которые им дороги.

Порою жестокость Близнецов не знает границ. Эти люди лишены сожаления, поэтому получают заслуженное пятое место.

Мстят они не очень жестоко, но делают это очень скрытно, пока никто не видит. Фактически вы можете и не узнать никогда о том, что вам отомстили Близнецы.

Четвертое место — Лев. Львы очень злопамятны, но месть их очень быстра и почти мгновенна. Львы почти не держат зла на человека, который доставил им проблем, однако по своей силе их злопамятство превосходит любое другое. Со Львами в этом плане не сравнится, пожалуй, никто, поэтому если у них есть возможность отомстить прямо здесь и сейчас, они ею воспользуются.

Делают они это словами или кулаками. Физическое насилие для них — не проблема. Но лучше они сделают так, чтобы вы стали всеобщим посмешищем.

Если отомстить сразу невозможно, они просто простят своего обидчика, но не сразу. Обиды будут лежать где-то в подкорке, где-то далеко, что не очень хорошо для здоровья и настроения, но улетучивается все очень быстро.

Отчасти это происходит потому, что у Львов врагов много, а помнить о каждом из них — это уже привилегия, которую они не готовы обеспечивать недостойным. Уж слишком они самовлюбленные люди.