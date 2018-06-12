Полностью голого Тарзана сняли на видео за странным занятием

Пока Наташа Королева радует своих слушателей новыми хитами, ее муж Сергей Глушко также находит, чем привлечь внимание поклонниц. Он не стесняется демонстрировать свое тело, а большего, судя по комментариям на его странице в Instagram, от него и не требуется.

Однако ролик, вызвавший такой широкий общественный резонанс, что его обсуждение не стекает уже почти неделю, соединил в себе сразу несколько компонентов, необходимых для успеха. Особого настроя видео придала композиция Наташи Королевой "Зять", играющая фоном.

A post shared by Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) on Jun 5, 2018 at 3:35pm PDT

Еще одно достоинство записи – на ней Тарзан не просто отжимается, а делает это с упором на два стоящих на улице шезлонга. Ну а самое быстро бросающееся в глаза обстоятельства – Сергей Глушко делает это все полностью голым. Комментаторы – главным образом представительницы прекрасной половины человечества – от увиденного пришли в настоящий восторг.