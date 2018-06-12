Видео: почему жителей Эстонии так сильно манят большие попки?
12 июня 2018 г., 14:11
Большие и спортивные ягодицы - новый международный тренд. В социальных сетях больше всего информации можно найти именно о том, как добиться ягодиц идеальной формы.
За сотни лет идеалы красоты постоянно менялись. В начале прошлого столетия по-настоящему красивыми считались пышные фигуры. Несколько десятков лет назад начался так называемый тренд «анорексии». Красивой женщиной считалась только худенькая особа. А сейчас, в 21 веке, в Эстонии все пытаются добиться пышных ягодиц.
Программа Reporter опросила местных жителей и вот что они сказали. Смотрите видео!