вт, 12.06.2018
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  • Видео: почему жителей Эстонии так сильно манят большие попки?

Видео: почему жителей Эстонии так сильно манят большие попки?

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Большие и спортивные ягодицы - новый международный тренд. В социальных сетях больше всего информации можно найти именно о том, как добиться ягодиц идеальной формы. 

За сотни лет идеалы красоты постоянно менялись. В начале прошлого столетия по-настоящему красивыми считались пышные фигуры. Несколько десятков лет назад начался так называемый тренд «анорексии». Красивой женщиной считалась только худенькая особа. А сейчас, в 21 веке, в Эстонии все пытаются добиться пышных ягодиц. 

Программа Reporter опросила местных жителей и вот что они сказали. Смотрите видео! 

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