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Зрители потеряли юмориста Игоря Ласточкина

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Игорь Ласточкин

ФОТО: Первый канал

Украинский юморист Игорь Ласточкин покинул проект ТНТ «Однажды в России», переживают зрители. У поклонников есть повод для таких мыслей – в последнее время шоумен все меньше появляется на экране.

Игорь Ласточкин сумел построить выдающуюся карьеру, поднявшись от капитана команды КВН «Сборная Днепропетровска» до известного и на Украине, и в России актера и телеведущего. В частности, российские зрители любят его за роли в юмористическом проекте «Однажды в России».

Однако поклонники успели заметить, что с каждым разом юморист все реже появляется на экранах. Вдобавок ко всему, его даже перестали представлять в начальных титрах. Фанаты опасаются, что Игорь Ласточкин ушел из «Однажды в России». К единому мнению – состоялось увольнение по собственному желанию или же такое решение приняли авторы шоу – зрители прийти не могут.

Впрочем, никаких официальных подтверждений версии об уходе украинского юмориста из российского шоу не поступало. Не просачивалась эта информация и через таинственные источники, желающие остаться анонимными. Рассудительные зрители считают, что Игорь Ласточкин стал реже сниматься в шоу «Однажды в России», поскольку занят на других проектах по обе стороны от российско-украинской границы.

Впрочем, поклонники продолжают осаждать команду «Однажды в России» распросами о судьбе Игоря Ласточкина. «А Игорь Ласточкин будет? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Почему в последних выпусках Игоря Ласточкина мало, а то и нет?», «Надеюсь Игорь Ласточкин не уходит из шоу. Вначале выпуска его представлять перестали...», – заметили комментаторы под последним анонсом очередного выпуска программы.

На своей странице в Facebook Игорь Ласточкин перемежает легкие юмористические посты и анонсы своих выступлений на Украине критическими замечаниями по отношению к российской и украинской действительности. Примечательно, что недоброжелатели на родине юмориста критикуют его за слишком лояльное отношение к России, а в России – за двуличную позицию, пишут Dni.

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