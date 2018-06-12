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Мы в шоке! Почему Ким Чен Ын всегда путешествует со своим собственным туалетом?

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Ким Чен Ын.

ФОТО: KCNA/Reuters

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур перед историческим саммитом с президентом США Дональдом Трампом — cо своим туалетом.

Говорят, что северокорейский лидер всегда путешествует с несколькими туалетами, в том числе один находится в его «Мерседесе», пишет ForumDaily.com.

Daily NK, южнокорейский сайт, посвященный новостям Северной Кореи, сообщил в 2015 году, что «туалеты находятся не только в личном поезде Ким Чен Ына, но и в любых небольших или средних машинах, которыми он путешествует, и даже в специальных транспортных средствах, предназначенных для горной местности.

В публикации цитируется неназванный источник, говорящий: «В обществе Сурьонгу немыслимо использовать общественный туалет только потому, что он путешествует по стране». Сурьонг — это корейский термин, означающий «верховный лидер».

Итак, почему Ким всегда путешествует с несколькими туалетами?

«Вместо того чтобы использовать общественный туалет, у лидера Северной Кореи есть личный туалет, который следует за ним, когда он путешествует», — сказал Ли Юн-кеол, бывший член подразделения северокорейской гвардии, который перебежал, сказал The Washington Post.

Ли объяснил: «Экскременты лидера содержат информацию о его состоянии здоровья, поэтому их нельзя оставлять».

По данным Daily NK, мочу Кима и фекалии периодически проверяют на наличие болезней и других показателей здоровья.

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