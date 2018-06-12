Бомба! Русская красотка из Эстонии опубликовала горячие кадры
12 июня 2018 г., 13:50
Финалистка конкурса Eesti Laul, а также одна из главных фавориток украинского шоу X-factor певица Ника балует поклонников жаркими снимками в Instagram.
Ника, о которой эстонские СМИ заговорили после успеха на конкурсe Eesti Laul в этом году, отправилась отдыхать в Куала-Лумпур. Девушка вдоволь насладилась малайзийскими красотами и уже упаковала чемоданы для следующей поездки - свой отпуск она продолжит в Анталии (Турция).