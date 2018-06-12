вт, 12.06.2018
Девочка рассказала о воображаемом друге, но ее история испугала даже взрослых СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Бомба! Русская красотка из Эстонии опубликовала горячие кадры

Бомба! Русская красотка из Эстонии опубликовала горячие кадры

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Финалистка конкурса Eesti Laul, а также одна из главных фавориток украинского шоу X-factor певица Ника балует поклонников жаркими снимками в Instagram. 

Ника, о которой эстонские СМИ заговорили после успеха на конкурсe Eesti Laul в этом году, отправилась отдыхать в Куала-Лумпур. Девушка вдоволь насладилась малайзийскими красотами и уже упаковала чемоданы для следующей поездки - свой отпуск она продолжит в Анталии (Турция). 

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