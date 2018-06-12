Медики бьют тревогу: ЗОЖ может угрожать жизни человека

Эксперты подтверждают: увлеченность ЗОЖ стала трендом. В последнее время стало заметно больше тех, кто стремится правильно питаться, не обладает вредными привычками и регулярно ходит в спортзал.

Но идеи усовершенствования организма с помощью природы, увеличения физическими нагрузками и антивозрастной диеты оцениваются профессиональными специалистами критически, пишет Medikforum. По их мнению, некоторые популяризируемые установки образа жизни не прошли проверку в виде экспериментальных исследований и могут быть небезопасными.

В частности, ученые скептически оценили такой метод оздоровления и стройности как бег. В парках сегодня все больше бегающих граждан. Но, по мнению специалистов, даже щадящие дистанции пробежек могут быть опасными для человека, не знающего о правилах правильного дыхания. Занятия бегом увеличивают мышечную массу, а параллельно с ней – и массу миокарда, и последствия этого могут быть плачевными для человека.

Кроме того, поборники ЗОЖ любят укреплять организм, принимая добавки и витаминов – витамин D, витамины группы В, А и Е, омега-3, рыбий жир и другие весьма популярны у тех, кто нешуточно увлечен оздоровлением. Ученые подчеркивают: если что-то и принимать, то строго после консультации с врачом и по его назначению.