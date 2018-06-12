Ксения Бородина и Курбан Омаров снова разводятся?
12 июня 2018 г., 12:30
Фанаты Ксении Бородиной в недоумении: их любимица и ее супруг практически заявили о расставании. Они отписались друг от друга в Instagram. Поклонники обратили внимание на то, что Бородина и Омаров отдыхают отдельно друг от друга.
Накануне стало известно, что они отписались друг от друга в соцсетях, а на современном языке это означает серьезные проблемы в отношениях. Сейчас фанаты ждут разъяснений от Ксении и Курбана. Многие помнят, как несколько лет назад супруги едва не развелись. Возможно, и сейчас они переживают непростой период либо просто пиарятся привычным способом, пишет 7d.org.ua.