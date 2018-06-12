вт, 12.06.2018
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  • Ксения Бородина и Курбан Омаров снова разводятся?

Ксения Бородина и Курбан Омаров снова разводятся?

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Ксения Бородина с мужем

ФОТО: instagram.com/borodylia

Фанаты Ксении Бородиной в недоумении: их любимица и ее супруг практически заявили о расставании. Они отписались друг от друга в Instagram. Поклонники обратили внимание на то, что Бородина и Омаров отдыхают отдельно друг от друга. 

Накануне стало известно, что они отписались друг от друга в соцсетях, а на современном языке это означает серьезные проблемы в отношениях. Сейчас фанаты ждут разъяснений от Ксении и Курбана. Многие помнят, как несколько лет назад супруги едва не развелись. Возможно, и сейчас они переживают непростой период либо просто пиарятся привычным способом, пишет 7d.org.ua.

 

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