Ксения Бородина и Курбан Омаров снова разводятся?

Накануне стало известно, что они отписались друг от друга в соцсетях, а на современном языке это означает серьезные проблемы в отношениях. Сейчас фанаты ждут разъяснений от Ксении и Курбана. Многие помнят, как несколько лет назад супруги едва не развелись. Возможно, и сейчас они переживают непростой период либо просто пиарятся привычным способом, пишет 7d.org.ua.