вт, 12.06.2018
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  • Галерея: вы только посмотрите, как круто прошел концерт Арбениной и «Ночных Снайперов» в Таллинне

Галерея: вы только посмотрите, как круто прошел концерт Арбениной и «Ночных Снайперов» в Таллинне Себя видите на кадрах?

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«Это бомба! Такая энергия!» - ликует публика, посетившая 11 июня концерт рок-звезды Дианы Арбениной в Таллинне. Это был не просто концерт, это было самое настоящее шоу со своими сюрпризами и невероятными моментами, и, конечно же, самыми любимыми хитами группы. 

Фотограф портала Limon.ee тоже посетил это мероприятие, поэтому мы с огромным удовольствием демонстрируем вам наши и ваши снимки. Смотрите галерею вверху новости, кликнув на главное фото. 

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