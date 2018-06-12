Галерея: вы только посмотрите, как круто прошел концерт Арбениной и «Ночных Снайперов» в Таллинне Себя видите на кадрах?
12 июня 2018 г., 11:40
«Это бомба! Такая энергия!» - ликует публика, посетившая 11 июня концерт рок-звезды Дианы Арбениной в Таллинне. Это был не просто концерт, это было самое настоящее шоу со своими сюрпризами и невероятными моментами, и, конечно же, самыми любимыми хитами группы.
Фотограф портала Limon.ee тоже посетил это мероприятие, поэтому мы с огромным удовольствием демонстрируем вам наши и ваши снимки. Смотрите галерею вверху новости, кликнув на главное фото.