Галерея: вы только посмотрите, как круто прошел концерт Арбениной и «Ночных Снайперов» в Таллинне

«Это бомба! Такая энергия!» - ликует публика, посетившая 11 июня концерт рок-звезды Дианы Арбениной в Таллинне. Это был не просто концерт, это было самое настоящее шоу со своими сюрпризами и невероятными моментами, и, конечно же, самыми любимыми хитами группы.