Мадонна выходит замуж за юного манекенщика: только взгляните на этого красавчика! ФОТО
12 июня 2018 г., 11:30
59-летняя певица удивила поклонников, опубликовав фото в свадебном платье.
Мадонна была замужем два раза. Первым ее избранником был Шон Пенн, вторым - Гай Ричи. Оба брака продлились недолго. Два года назад она закрутила роман с молодым манекенщиком Кевином Сампайо, а позже даже переехала к нему в Лиссабон, пишет TopNews.
Поскольку певица и раньше легко принимала спонтанные решения, поклонники не восприняли ее действия серьезно. Однако артистка перевезла в Португалию и своих детей, а сегодня объявила о том, что выходит замуж за 32-летнего возлюбленного.
59-летняя Мадонна пишет детские книги, выпускает собственную косметику и воспитывает двух родных детей и четверых приемных.