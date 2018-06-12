вт, 12.06.2018
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Мадонна выходит замуж за юного манекенщика: только взгляните на этого красавчика! ФОТО

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ФОТО: Instagram / Instagram

59-летняя певица удивила поклонников, опубликовав фото в свадебном платье.

Мадонна была замужем два раза. Первым ее избранником был Шон Пенн, вторым - Гай Ричи. Оба брака продлились недолго. Два года назад она закрутила роман с молодым манекенщиком Кевином Сампайо, а позже даже переехала к нему в Лиссабон, пишет TopNews.

ФОТО: Vida Press

Поскольку певица и раньше легко принимала спонтанные решения, поклонники не восприняли ее действия серьезно. Однако артистка перевезла в Португалию и своих детей, а сегодня объявила о том, что выходит замуж за 32-летнего возлюбленного.

ФОТО: Vida Press

59-летняя Мадонна пишет детские книги, выпускает собственную косметику и воспитывает двух родных детей и четверых приемных.

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