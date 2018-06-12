Лучше, чем до развода: Дженнифер Энистон восхитила внешним видом

На церемонии ее увидели в компании своей коллеги и давней подруги Кортни Кокс, которая, к слову, только надумала выходить замуж.

Для случая Джен выбрала облагающее черное платье в пол, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Дополняли образ украшения, босоножки и распущенные волосы. Многие отметили, что после развода Энистон даже похорошела.

ФОТО: FALOS / TPG/MEGA