вт, 12.06.2018
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Лучше, чем до развода: Дженнифер Энистон восхитила внешним видом

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Голливудская красотка Дженнифер Энистон, которая разводится с мужем, просто восхитила поклонников своим внешним видом и прекрасной формой на церемонии вручения премии AFI Life Achievement Award.

На церемонии ее увидели в компании своей коллеги и давней подруги Кортни Кокс, которая, к слову, только надумала выходить замуж.

Для случая Джен выбрала облагающее черное платье в пол, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Дополняли образ украшения, босоножки и распущенные волосы. Многие отметили, что после развода Энистон даже похорошела.

ФОТО: FALOS / TPG/MEGA

Напомним, Дженнифер Энистон недавно посетила званый ужин в Малибу (США), организованным брендом Chanel и Советом по защите природных ресурсов.

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