Лучше, чем до развода: Дженнифер Энистон восхитила внешним видом
12 июня 2018 г., 13:15
Голливудская красотка Дженнифер Энистон, которая разводится с мужем, просто восхитила поклонников своим внешним видом и прекрасной формой на церемонии вручения премии AFI Life Achievement Award.
На церемонии ее увидели в компании своей коллеги и давней подруги Кортни Кокс, которая, к слову, только надумала выходить замуж.
Для случая Джен выбрала облагающее черное платье в пол, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Дополняли образ украшения, босоножки и распущенные волосы. Многие отметили, что после развода Энистон даже похорошела.
Напомним, Дженнифер Энистон недавно посетила званый ужин в Малибу (США), организованным брендом Chanel и Советом по защите природных ресурсов.