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  • Спустя полтора месяца после смерти... Диджея Avicii похоронили в Стокгольме

Спустя полтора месяца после смерти... Диджея Avicii похоронили в Стокгольме

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ФОТО: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, похоронили в его родном Стокгольме. Об этом пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, артист похоронен на юге города — на кладбище Скогскиргодград, которое является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На траурной церемонии присутствовали только близкие люди Берглинга.

Напомним, 28-летнего Avicii нашли мёртвым в Омане 20 апреля. Полиция не нашла следов преступления в смерти всемирно известного музыканта. Позже его семья сообщила, что Берглинг покончил с собой.

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