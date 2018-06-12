Спустя полтора месяца после смерти... Диджея Avicii похоронили в Стокгольме

По информации издания, артист похоронен на юге города — на кладбище Скогскиргодград, которое является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На траурной церемонии присутствовали только близкие люди Берглинга.

Напомним, 28-летнего Avicii нашли мёртвым в Омане 20 апреля. Полиция не нашла следов преступления в смерти всемирно известного музыканта. Позже его семья сообщила, что Берглинг покончил с собой.