Биг бум! Пассажир взорвал секс-куклу в самолете по дороге на Ибицу

Лайнер, который направлялся на Ибицу из Белфаста, был вынужден совершить незапланированную посадку во Франции из-за "разрушительного" и "агрессивного" пьяного поведения пассажира.
В аэропорту Тулузы французская полиция задержала человека, который взорвал секс-куклу в самолёте, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun. Лайнер авиакомпании Jet2 направлялся из Белфаста на Ибицу.
Представители перевозчика назвали позорным и прискорбным поведение пассажира. Как оказалось, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, причем пил прямо в салоне самолета, что категорически запрещено.
В авиакомпании заявили, что мужчина летел вместе с друзьями. Отмечается, что пассажир отказывался исполнять требования членов экипажа.
— Мы ни при каких обстоятельствах не допустим такого позорного поведения на борту нашего самолёта, — подчеркнули представители перевозчика.