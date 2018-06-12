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Биг бум! Пассажир взорвал секс-куклу в самолете по дороге на Ибицу ВИДЕО!

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Секс-кукла. Фото иллюстративное.

ФОТО: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP

Лайнер, который направлялся на Ибицу из Белфаста, был вынужден совершить незапланированную посадку во Франции из-за "разрушительного" и "агрессивного" пьяного поведения пассажира.

В аэропорту Тулузы французская полиция задержала человека, который взорвал секс-куклу в самолёте, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun. Лайнер авиакомпании Jet2 направлялся из Белфаста на Ибицу.

Представители перевозчика назвали позорным и прискорбным поведение пассажира. Как оказалось, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, причем пил прямо в салоне самолета, что категорически запрещено.

В авиакомпании заявили, что мужчина летел вместе с друзьями. Отмечается, что пассажир отказывался исполнять требования членов экипажа.

— Мы ни при каких обстоятельствах не допустим такого позорного поведения на борту нашего самолёта, — подчеркнули представители перевозчика.

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