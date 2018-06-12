Изящное платье преподнесло Яне Тоом неприятный сюрприз! Даже потребовалась посторонняя помощь… ФОТО!
12 июня 2018 г., 9:54
Депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом рассказала в Facebook о неприятном случае, который приключился с ней недавно, но завершился благополучно.
«Tallinn dolls! Спасибо, Господи, что взял деньгами», - подписала Яна размещенные в социальной сети снимки.
На них Яна стоит возле эскалатора, который зажевал край длинной юбки ее нежно-розового платья.
К счастью, политику поспешил на помощь мужчина, который смог высвободить ткань.
Как отмечает портал Elu24, Яна надела платье от Tallinn Dolls. На домашней страничке бренда такое можно приобрести за 190 евро.