вт, 12.06.2018
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  • Изящное платье преподнесло Яне Тоом неприятный сюрприз! Даже потребовалась посторонняя помощь…

Изящное платье преподнесло Яне Тоом неприятный сюрприз! Даже потребовалась посторонняя помощь… ФОТО!

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ФОТО: Yana Toom / Facebook

Депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом рассказала в Facebook о неприятном случае, который приключился с ней недавно, но завершился благополучно.

«Tallinn dolls! Спасибо, Господи, что взял деньгами», - подписала Яна размещенные в социальной сети снимки.

На них Яна стоит возле эскалатора, который зажевал край длинной юбки ее нежно-розового платья.

К счастью, политику поспешил на помощь мужчина, который смог высвободить ткань.

Как отмечает портал Elu24, Яна надела платье от Tallinn Dolls. На домашней страничке бренда такое можно приобрести за 190 евро.

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