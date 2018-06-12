На концерте «Ночных снайперов» в Таллинне у зрительницы зазвонил телефон… трубку взяла Диана Арбенина!

Во время концерта в зале у одной из зрительниц зазвонил мобильный телефон. Смущенная девушка хотела сбросить входящий звонок, но солистка группы разрешила ответить. А потом певица и вовсе попросила передать ей трубку.

Оказалось, что девушке Наташе звонил ее молодой человек. Он хотел разузнать, где в столь поздний час находится его возлюбленная. Когда вместо привычного голоса парень услышал, что с ним говорит Арбенина, подумал, что это розыгрыш. Впрочем, сама зрительница, когда ее телефон оказался на сцене, не растерялась, и попросила певицу разузнать об искренности чувств ее молодого человека. Когда признание в любви было получено, зал залился аплодисментами.

«Прямо на концерте зазвонил телефон. Я подумала, что, может, девушке действительно надо с вами поговорить. Наташе трубку передаю, с ней всё в порядке!» – заверила Арбенина звонившего мужчину на глазах у публики.