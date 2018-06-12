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  • На концерте «Ночных снайперов» в Таллинне у зрительницы зазвонил телефон… трубку взяла Диана Арбенина!

На концерте «Ночных снайперов» в Таллинне у зрительницы зазвонил телефон… трубку взяла Диана Арбенина! Эксклюзивное видео!

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ФОТО: Кадр из видео

В понедельник вечером, 11 июня, «Ночные снайперы» во главе с Дианой Арбениной отыграли в Таллинне двухчасовой концерт. Яркое выступление, посвященное 25-летию коллектива, пролетело на одном дыхании. 

Во время концерта в зале у одной из зрительниц зазвонил мобильный телефон. Смущенная девушка хотела сбросить входящий звонок, но солистка группы разрешила ответить. А потом певица и вовсе попросила передать ей трубку.

Оказалось, что девушке Наташе звонил ее молодой человек. Он хотел разузнать, где в столь поздний час находится его возлюбленная. Когда вместо привычного голоса парень услышал, что с ним говорит Арбенина, подумал, что это розыгрыш. Впрочем, сама зрительница, когда ее телефон оказался на сцене, не растерялась, и попросила певицу разузнать об искренности чувств ее молодого человека. Когда признание в любви было получено, зал залился аплодисментами. 

«Прямо на концерте зазвонил телефон. Я подумала, что, может, девушке действительно надо с вами поговорить. Наташе трубку передаю, с ней всё в порядке!» – заверила Арбенина звонившего мужчину на глазах у публики. 

Стоит отметить, что солистка «Ночных снайперов» весь вечер тесно общалась с поклонниками. На одной из песен она вышла в зрительный зал – таллиннцы пришли в восторг, а вот охранникам пришлось побегать за энергичной певицей.

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