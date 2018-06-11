Ольга Бузова обозвала Анастасию Костенко проституткой

В недавнем интервью Ольга Бузова заявила, что никогда не осмеливалась на отношения с мужчинами, состоящими в браке. По словам ведущей «Дома-2», для нее «женатый мужчина - это табу. Не то, что для некоторых проституток». Многие решили, что она намекает на Анастасию Костенко, которая, по слухам, увела у нее Дмитрия Тарасова, когда они еще были женаты, пишет 7d.org.ua.