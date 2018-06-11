пн, 11.06.2018
Лидер группы «СерьГа» в Таллинне: «Мужчина без дела - это, сука, страшно!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Ольга Бузова обозвала Анастасию Костенко проституткой

Ольга Бузова обозвала Анастасию Костенко проституткой

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот с видео

В Сети долго время ходили слухи о том, что у модели Анастасии Костенко начался роман с футболистом Дмитрием Тарасовым, когда тот еще был женат на известной ведущей и певице Ольге Бузовой. 

В недавнем интервью Ольга Бузова заявила, что никогда не осмеливалась на отношения с мужчинами, состоящими в браке. По словам ведущей «Дома-2», для нее «женатый мужчина - это табу. Не то, что для некоторых проституток». Многие решили, что она намекает на Анастасию Костенко, которая, по слухам, увела у нее Дмитрия Тарасова, когда они еще были женаты, пишет 7d.org.ua. 

 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ