Ольга Бузова обозвала Анастасию Костенко проституткой
11 июня 2018 г., 18:29
В Сети долго время ходили слухи о том, что у модели Анастасии Костенко начался роман с футболистом Дмитрием Тарасовым, когда тот еще был женат на известной ведущей и певице Ольге Бузовой.
В недавнем интервью Ольга Бузова заявила, что никогда не осмеливалась на отношения с мужчинами, состоящими в браке. По словам ведущей «Дома-2», для нее «женатый мужчина - это табу. Не то, что для некоторых проституток». Многие решили, что она намекает на Анастасию Костенко, которая, по слухам, увела у нее Дмитрия Тарасова, когда они еще были женаты, пишет 7d.org.ua.