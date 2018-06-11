Причина, по которой вашему знаку Зодиака сейчас грустно

Овен

Вам сейчас грустно потому что вы думаете, что находитесь не там, где вы должны быть! Вы думаете, что вам предназначено намного больше, чем у вас сейчас есть, пишет Esotericblog.ru.

Телец

Основная причина того, по которой вы сейчас грустите - это то, что вы слишком сильно сосредотачиваетесь на том, что вы не можете контролировать. Плохие события происходят в жизни все время - и иногда эти события находятся вне нашего контроля. Вам нужно сосредоточиться на том, чтобы посвятить свою энергию тому, что вы можете контролировать, чтобы улучшить свою жизнь!

Близнецы

Вы действительно недовольны сейчас жизнью, потому что вы слишком обеспокоены тем, каким другие люди видят вас; и вы полностью забыли о том, каким же вы себя сами видите. Вы всегда подстраиваете свою личность, в зависимости от того, с кем вы общаетесь в определенный момент. Вам нужно просто найти самого себя, если вы хотите быть счастливым!

Рак

Ваша грусть связана с вашей самоотверженностью. Да, ваша самоотверженность хороша, и вы никогда не должны компрометировать эту часть своей личности. Но вы также должны ограничить ее. Вы всегда ставите под угрозу свое счастье в пользу других народов. И это главная причина, почему вам так грустно все время.

Лев

В настоящий момент вы действительно грустите из-за всех обид, недобросовестных чувств и эмоционального багажа, которые вы все еще несете в своем сердце. Вам просто нужно преодолеть все плохое, что произошло с вами в прошлом. Вы никогда не сможете найти счастье в настоящем и будущем, пока не научитесь двигаться вперед!

Дева

Вам сейчас очень грустно из-за вашего нежелания или неспособности выразить себя. Вы держите все свои негативные чувства в себе, и это вызывает всю эту боль и страдания. Вы не сможете перестать грустить, если не найдете подходящего способа, чтобы избавиться от вашей печали!

Весы

Вам грустно из-за несправедливости, которая царит в мире. Как Весы, вы всегда должны поддерживать равновесие и гармонию. И все же вы видите так много людей, которые просто охотятся на слабых, и это разбивает ваше сердце. Вам больно осознавать, что вы не можете помочь всем, кому хотите!

Скорпион

Вы постоянно беспокоитесь о том, что другие люди думают о вас. Как будто ваше собственное чувство благополучия и самооценки слишком сильно зависит от того, каким другие люди видят вас. С такими темпами вы никогда не будете счастливы!

Стрелец

На данный момент вам очень грустно, потому что вы продолжаете лгать себе. Как Стрелец, вы продолжаете позволять себе привязываться к ожиданиям других людей. Вы продолжаете думать, что вы должны действовать определенным образом, чтобы сделать других счастливыми - и в результате это делает вас очень несчастным!

Козерог

Вы становитесь очень грустным, когда вы чувствуете себя непродуктивным или когда вы не работаете над чем-то. Вы мечтатель. Вы амбициозны. У вас так много идей в голове - и это сильно расстраивает вас, когда вы не воплощаете эти идеи в реальность. Это заставляет вас чувствовать себя неадекватным и бесполезным!

Водолей

Вы естественный мятежник. Вы ненавидите, когда вам говорят делать что-то таким образом, что препятствует вашему творческому порыву. Вы всегда хотите цепляться за свою свободу; и любые ограничения вашей свободы могут сильно повлиять на вас!

Рыбы