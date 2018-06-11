пн, 11.06.2018
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Виктория Бекхэм рассказала, разведется ли она со своим супругом

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ФОТО: ALEX GALLARDO / Scanpix

Виктория Бекхэм прокомментировала слухи о том, что она с Дэвидом Бекхэм разводятся, пишет Ivona.

Несмотря на то, что Виктория Бекхэм очень часто публикует в своих социальных сетях семейные снимки, СМИ убеждены, что Виктория и Дэвид Бекхэм на грани развода. Как утверждают СМИ, пара уже давно не выходит вместе в свет и не публикуют трогательные признания в любви друг другу в социальных сетях. Но на днях представитель Виктории Бекхэм опроверг все слухи о разводе между супругами: 

Поддельные новости распространяются в социальных сетях. Изданиям, которые решили опубликовать такой мусор, должно быть стыдно. 

Также сам Дэвид Бекхэм прокомментировал ситуацию. Он откровенно рассказал, что поводов для разговоров о разводе нет. 

Чушь. Журналистский испорченный телефон и фейковые новости, которые раздувают соцмедиа. Нет никакого объявления, которое якобы готовится, никакого развода! 

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