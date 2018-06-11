Виктория Бекхэм рассказала, разведется ли она со своим супругом

Несмотря на то, что Виктория Бекхэм очень часто публикует в своих социальных сетях семейные снимки, СМИ убеждены, что Виктория и Дэвид Бекхэм на грани развода. Как утверждают СМИ, пара уже давно не выходит вместе в свет и не публикуют трогательные признания в любви друг другу в социальных сетях. Но на днях представитель Виктории Бекхэм опроверг все слухи о разводе между супругами: