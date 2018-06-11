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Горячо! Бейонсе и Джей Зи опубликовали серию интимных фото

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Бейонсе и Джей Зи

ФОТО: Cary Edmondson / USA TODAY Sports/Sipa USA

Бейонсе и Джей Зи выпустили книгу в поддержку своего тура. 

Певица Бейонсе и ее муж Джей Зи недавно отправились в мировое турне. В поддержку нового концертного тура звездные супруги решили выпустить книгу “On the Run Tour Book“, пишет Ivona.

Отметим, публику всерьез заинтересовало содержимое издания, ведь, кроме прочего, на страницах книги опубликованы интимные фото пары. На архивных снимках Бейонсе и Джей Зи позируют обнаженными в постели: 

Многие поклонники оставляют лестные комментарии в адрес звездной пары, а некоторые сравнили формы Бейонсе с Ким Кардашян. 

Смотрите пикантные фотографии ЗДЕСЬ!

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