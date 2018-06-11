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  • Как мило! Диана Арбенина приехала в Таллинн не одна

Как мило! Диана Арбенина приехала в Таллинн не одна ВИДЕО

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ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

Известная российская певица уже успела прогуляться по нашей столице.

Сегодня вечером, 11 июня, Диана Арбенина и ее «Ночные снайперы» выступят с большим юбилейным концертом в Таллинне.

Судя по всему, Арбенина приехала в Эстонию не одна, а со своими детьми. Певица поделилась трогательным видео в своем Instagram, на котором она и ее дочь Марта нашли в Старом городе рисунок олененка. 

«Доброе утро страна! Юбилейный тур гостит в Таллинне», – подписала кадры Арбенина. 

После Таллинна Арбенина и ее музыканты отправятся с концертом в Ригу. Стоит отметить, что певица часто берет своих детей на гастроли. у Дианы двойняшки — сын Артем и дочь Марта, которые родились 4 февраля 2010 года.

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