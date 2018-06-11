Как мило! Диана Арбенина приехала в Таллинн не одна

Сегодня вечером, 11 июня, Диана Арбенина и ее «Ночные снайперы» выступят с большим юбилейным концертом в Таллинне.

Судя по всему, Арбенина приехала в Эстонию не одна, а со своими детьми. Певица поделилась трогательным видео в своем Instagram, на котором она и ее дочь Марта нашли в Старом городе рисунок олененка.

«Доброе утро страна! Юбилейный тур гостит в Таллинне», – подписала кадры Арбенина.