Роберт Де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире и сорвал аплодисменты

Де Ниро должен был представить зрителям музыканта Брюса Спрингстина, ставшего лауреатом почетной премии «Тони» за театральные достижения. Артист подошел к микрофону и заявил: «Я скажу только одно — ***** [к черту] Трампа».

Отмечается, что сидевшие в зале театральные актеры, режиссеры и продюсеры принялись бурно аплодировать. После оваций Де Ниро позвал на сцену Спрингстина, призвав его бороться «за правду, открытость и добросовестность государства», пишет Lenta.

ФОТО: Lucas Jackson / Reuters/Scanpix

Телеканал CBS, транслировавший мероприятие, успел «запикать» матерную фразу Де Ниро.