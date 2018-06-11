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  • Роберт Де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире и сорвал аплодисменты

Роберт Де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире и сорвал аплодисменты Смотрите видео!

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ФОТО: Lucas Jackson / Reuters/Scanpix

Актер Роберт Де Ниро обматерил президента США Дональда Трампа на церемонии вручения театральной премии «Тони», которая транслировалась в прямом эфире. Фраза артиста вызвала бурные аплодисменты, передает The Telegraph.

Де Ниро должен был представить зрителям музыканта Брюса Спрингстина, ставшего лауреатом почетной премии «Тони» за театральные достижения. Артист подошел к микрофону и заявил: «Я скажу только одно — ***** [к черту] Трампа».

Отмечается, что сидевшие в зале театральные актеры, режиссеры и продюсеры принялись бурно аплодировать. После оваций Де Ниро позвал на сцену Спрингстина, призвав его бороться «за правду, открытость и добросовестность государства», пишет Lenta.

ФОТО: Lucas Jackson / Reuters/Scanpix

Телеканал CBS, транслировавший мероприятие, успел «запикать» матерную фразу Де Ниро.

В феврале артист выступил на Мировом правительственном саммите в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил, что США страдают временным безумием.

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