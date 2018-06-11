Кошки - природные эмпаты, способные исцелить ваш разум, тело и душу

Если у вас есть кошка, то вы знаете, что кошки - удивительные животные. Они более гармоничны с духовным миром, и из-за этого они гораздо более чутко относятся к нашим потребностям и потребностям духов, окружающих нас.
Кошки - магические существа. Они защищают наши дома от негативных энергий и злых духов. Известно, что они способны воспринимать то, что мы, как люди, обычно не можем, пишет Neformat.co.ua.
Древние египтяне, например, действительно почитали кошку как богиню. С древних времен и даже сейчас кошки считаются особенными. Быть рядом с ними - прекрасный способ уменьшить стресс, а их мурлыканье может даже в некоторых случаях помочь человеку избавиться от головной боли. Эти животные, похоже, знают, когда мы грустим или боремся с чем-то.
Было замечено, что кошки ведут себя странно, когда ощущают необычное присутствие вокруг них. Даже говорят, что им не нравится место, если они чувствуют какое-либо психическое присутствие там. В древнеегипетской мифологии говорится, что кошки благословляются силой, защищающей от злых духов, но правда ли это?
Были изречения о том, что собаки лают ночью, чтобы испугать злых духов. То же самое относится и к кошачьим существам. Буддисты также считают, что кошки - это души мертвых, которые живут в телах кошек, прежде чем они приобретут новую жизнь. Считается также, что кошки видят любую ауру или злое присутствие вокруг людей.
Многие считают, что кошки могут легко предсказать будущее, поскольку они могут знать или могут легко ощущать чувства окружающих. Они, конечно, не смогут полностью защитить вас от злых духов, но, безусловно, могут предупредить вас, что собирается произойти что-то плохое.