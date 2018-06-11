Кошки - природные эмпаты, способные исцелить ваш разум, тело и душу

Кошки - магические существа. Они защищают наши дома от негативных энергий и злых духов. Известно, что они способны воспринимать то, что мы, как люди, обычно не можем, пишет Neformat.co.ua.

Древние египтяне, например, действительно почитали кошку как богиню. С древних времен и даже сейчас кошки считаются особенными. Быть рядом с ними - прекрасный способ уменьшить стресс, а их мурлыканье может даже в некоторых случаях помочь человеку избавиться от головной боли. Эти животные, похоже, знают, когда мы грустим или боремся с чем-то.

Было замечено, что кошки ведут себя странно, когда ощущают необычное присутствие вокруг них. Даже говорят, что им не нравится место, если они чувствуют какое-либо психическое присутствие там. В древнеегипетской мифологии говорится, что кошки благословляются силой, защищающей от злых духов, но правда ли это?

Были изречения о том, что собаки лают ночью, чтобы испугать злых духов. То же самое относится и к кошачьим существам. Буддисты также считают, что кошки - это души мертвых, которые живут в телах кошек, прежде чем они приобретут новую жизнь. Считается также, что кошки видят любую ауру или злое присутствие вокруг людей.