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Жители Латвии напуганы появлением странных кругов в небе

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ФОТО: Instagram

Жители Латвии стали свидетелями странного явления, когда в небе образовались кольца неизвестного происхождения, пишет Neformat.co.ua.

Очевидцы рассказывают, что круги были похожи на облака, но имели при этом слишком четкие границы. Само зрелище было довольно пугающим.

По словам ученых, эти образования вполне могут иметь природное происхождение, но очевидцы почему-то не верят специалистам, и считают, что явление может быть «разумными» облаками, связано с инопланетной деятельностью либо иметь техногенную природу.

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