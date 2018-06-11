Жители Латвии напуганы появлением странных кругов в небе

Очевидцы рассказывают, что круги были похожи на облака, но имели при этом слишком четкие границы. Само зрелище было довольно пугающим.

По словам ученых, эти образования вполне могут иметь природное происхождение, но очевидцы почему-то не верят специалистам, и считают, что явление может быть «разумными» облаками, связано с инопланетной деятельностью либо иметь техногенную природу.